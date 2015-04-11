الصحة العالمية:الولادة القيصرية بغير محلها تعرض الأم وجنينها للوفاة المبكرة

حذر مسئولو منظمة الصحة العالمية "WHO" من الأضرار الصحية الناجمة عن الولادة القيصرية، والتى ارتفعت معدلات الإقبال عليها بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة لعدة أسباب مختلفة، من أبرزها: عدم ممارسة التمارين وجشع بعض الأطباء وخوف النساء من اتساع المهبل والبعد عن آلام الولادة الطبيعية.

وأكد مسئولو الصحة العالمية أن الولادة القيصرية تعرض السيدات للإصابة بالأمراض المختلفة، والتى قد تصل إلى حد الوفاة، مشددين على أنه لا يجب إجراء الولادة القيصرية إلا إذا كانت هناك ضرورة طبية تستدعى ذلك، لتجنب المخاطر الصحية السابق ذكرها.

وأضاف التقرير، الذى نشر مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن نسب الولادة القيصرية يجب ألا تتجاوز 10% أو 15% على أقصى تقدير، وذلك للحد من المخاطر المحتملة وتقليل التكلفة المادية.

وكشفت الأبحاث الطبية السابقة أيضاً عن مجموعة من المخاطر الصحية التى تسببها الولادة القيصرية على المواليد، ومنها دورها فى رفع فرص إصابتهم بالربو والتوحد والحساسية وضعف الذاكرة المؤقتة والدائمة، كما أنها تزيد من آلام الجماع بالنسبة للسيدات، حسب دراسة أسترالية حديثة أجراها باحثون من معهد أبحاث مردوخ للأطفال.

- للسيدات.. ما لا تعرفينه عن الولادة القيصرية.. لا تحافظ على المهبل ولا تحمى من الآلام والتلوث البيئى.. قلة الحركة وجشع الأطباء أهم أسباب انتشارها..وزيادة آلام الجماع وإصابة الجنين بالأمراض أهم أضرارها