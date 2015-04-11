البابا تواضروس يبدأ مباركة المشاركين فى عيد القيامة المجيد
بدأت، منذ قليل، مراسم الترانيم قداس الاحتفال بعيد القيامة المجيد فى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث قام البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ببدء المرسم والمرور على الحضور لمباركتهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
الجدير بالذكر أنه وصل اللواء توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية، واللواء عبد المجيد صقر، مدير الشرطة العسكرية، وعادل عدوى وزير الصحة، واللواء صبرى السيد يوسف كبير الياوران، ممثلا عن الرئيس السيسى إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمشاركة فى قداس عيد القيامة المجيد.
الجدير بالذكر أنه وصل اللواء توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية، واللواء عبد المجيد صقر، مدير الشرطة العسكرية، وعادل عدوى وزير الصحة، واللواء صبرى السيد يوسف كبير الياوران، ممثلا عن الرئيس السيسى إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمشاركة فى قداس عيد القيامة المجيد.
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