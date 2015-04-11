أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البابا تواضروس يبدأ مباركة المشاركين فى عيد القيامة المجيد

Google+ Print
بدأت، منذ قليل، مراسم الترانيم قداس الاحتفال بعيد القيامة المجيد فى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث قام البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ببدء المرسم والمرور على الحضور لمباركتهم.

الجدير بالذكر أنه وصل اللواء توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية، واللواء عبد المجيد صقر، مدير الشرطة العسكرية، وعادل عدوى وزير الصحة، واللواء صبرى السيد يوسف كبير الياوران، ممثلا عن الرئيس السيسى إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمشاركة فى قداس عيد القيامة المجيد.
>اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365