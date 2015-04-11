قداس"عيد القيامة" فى بغداد يدعو بأن يعم الأمن مصر ويعود السلام للعراق

احتفلت الكنيسة المصرية فى بغداد الجديدة بعيد القيامة المجيد ، حيث أقام رئيس طائفة الأرثوذكس القمص مينا الأورشاليمى قداسا بهذه المناسبة ، بحضور سفير مصر لدى العراق أحمد درويش وأبناء الجالية المصرية فى بغداد .>ودعا الأورشاليمى خلال القداس اليوم السبت، بأن تنطفىء نار الحرب والصراع فى المنطقة ليعم السلام فى ربوع الشرق الأوسط ، وقال : ندعو أن يحفظ الله مصر ويوفق رئيسها عبد الفتاح السيسى إلى رفعتها وازدهارها لتتمكن خلال السنوات المقبلة من الريادة ليس فقط بالمنطقة بل فى العالم ، وأن يعود الوئام والسلام إلى العراق والنازحون والمهجرون إلى ديارهم بسلام .

وأعرب الأورشاليمى، فى تصريح لمراسل (أ ش أ) فى بغداد، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى لمشاعره الوطنية النبيلة تجاه المصريين جميعا مسلمين ومسحيين ، ولما يتسم به من جدية وإخلاص ووفاء فى التعامل مع أمور وقضايا المواطنين ومصر والمنطقة.

وأضاف : أتوقع أن تستعيد مصر مكانتها الريادية كمركز للعالم خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات لتكون فى مقدمة الدول فى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية .. وقال: إن الرئيس السيسى استطاع المحافظة على النسيج الوطنى لمصر متماسكا ويزيد من تلاحم المصريين.

وتابع : لقد صلينا اليوم من أجل أن يعم السلام والأمن ربوع مصر والعراق والمنطقة ، مشيدا بجهود السفير أحمد درويش الذى حضر قداس اليوم لمشاركتنا فرحة عيد القيامة المجيد والذى يقدم كافة التسهيلات للجالية المصرية وللأخوة العراقيين بكل محبة.

ومن جانبه .. أعرب السفير أحمد درويش فى تصريح لـ (أ ش أ) - عن سعادته لمشاركة الأخوة الأقباط فى هذه المناسبة الوطنية .. مشيرا إلى أن الأب مينا قرأ عقب القداس برقيات التهنئة الواردة للكنيسة ، وفى مقدمتها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الجالية المصرية بالعراق وكلمة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى بهذه المناسبة .

وأضاف : أن الكنيسة رحبت بما جاء فى برقية الرئيس السيسى التى تلاها القمص مينا عقب القداس ، وقاطعه أكثر من مرة تصفيق متواصل للجالية والحضور بساحة الكنيسة التى سادت بها أجواء البهجة ودعوات بأن ينصر الله مصر ويحفظ رئيسها ويحقق آمال شعبها ويوثق وحدته الوطنية.

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