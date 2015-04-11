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ساحة الأمويين الدمشقيّة في مسلسل "صدر الباز"

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ساحة الأمويين الدمشقيّة في مسلسل "صدر الباز" ساحة الأمويين الدمشقيّة في مسلسل "صدر الباز"

السبت 11-04-2015 22:00

بدأت في دمشق عمليّات تصوير المسلسل السوري الجديد "صدر الباز" للمخرج تامر إسحاق، ومن إنتاج شركة "الرجا" الذي يعتبر هذا العمل الإنتاجي هو الأوّل لها.

وتدور أحداث العمل في دمشق، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في منطقة كانت تسمى "صدر الباز"، وهي كناية عن منطقة "ساحة الأمويين" في دمشق المعاصرة.

ويشارك في بطولة "صدر الباز" سلوم حداد، وأسعد فضّة، وفايز قزق، وسيف الدين سبيعي، ومحمد حداقي، وأندريه سكاف، وطارق مرعشلي، وووفاء موصللي، والذي سيعرض في موسم رمضان المقبل 2015.

 

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