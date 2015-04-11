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بالصّور: أمل بوشوشة وجمال سليمان معاً للمرة الثانية

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بالصّور: أمل بوشوشة وجمال سليمان معاً للمرة الثانية بالصّور: أمل بوشوشة وجمال سليمان معاً للمرة الثانية

السبت 11-04-2015 22:39

انضمّت الفنّانة الجزائريّة أمل بوشوشة لفريق عمل مسلسل السّوري "سفينة نوح" للمخرج حاتم علي، وجمعتها المشاهد الأولى مع النجم السوري جمال سليمان.

وقامت بوشوشة بنشر الصّور الأولى من كواليس "سفينة نوح" الذي يجري تصويره في لبنان، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنّ "سفينة نوح" يعتبر التّعاون الثّاني بين بوشوشة وسليمان، حيث كان مسلسل "ذاكرة الجسد" التعاون الأوّل بينهما، طبعاً العمل كان مأخوذاً عن رواية أحلام مستغانمي، وأخرجه المخرج السوري نجدت أنزور، وتم عرضه عام 2010.

 

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