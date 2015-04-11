جاستين تيمبرلايك وجيسيكا بيال يستقبلان طفلهما الأول

إستقبل النجم العالمي Justin Timberlake طفله الأول من زوجته Jessica Biel.



حتى الساعة، لم يكشف أحد الطرفين عن أية تفاصيل إضافية سوى إسم الطفل وهو Silas Randall ، ولم يتم الكشف عن صورته.



وكشفت صحيفة People الأمريكية أن صحة Biel وطفلها جيدة، ومن المتوقع أن يغادرا المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.



وقال أحد المقربين من Timberlake إن الأخير يشعر بسعادة كبيرة لم يختبرها من قبل، كما يتوجه بالشكر إلى كل الذين باركوا له ولادة هذا الطفل.



يشار إلى أن Justin Timberlake و Jessica Biel تزوجا في العام 2012 بعد علاقة حب إستمرت 5 سنوات.

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