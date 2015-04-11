أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جاستين تيمبرلايك وجيسيكا بيال يستقبلان طفلهما الأول

Google+ Print

السبت 11-04-2015 22:15

إستقبل النجم العالمي Justin Timberlake طفله الأول من زوجته Jessica Biel.


حتى الساعة، لم يكشف أحد الطرفين عن أية تفاصيل إضافية سوى إسم الطفل وهو Silas Randall ، ولم يتم الكشف عن صورته.


وكشفت صحيفة People الأمريكية أن صحة Biel وطفلها جيدة، ومن المتوقع أن يغادرا المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.


وقال أحد المقربين من Timberlake إن الأخير يشعر بسعادة كبيرة لم يختبرها من قبل، كما يتوجه بالشكر إلى كل الذين باركوا له ولادة هذا الطفل.


يشار إلى أن Justin Timberlake و Jessica Biel تزوجا في العام 2012 بعد علاقة حب إستمرت 5 سنوات.

 

جاستن تيمبرليك يؤكّد حمل زوجته في عيد ميلاده

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي