أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استنفار أمني أمام كنائس السويس مع بدء قداس عيد القيامة

Google+ Print
استنفار أمني أمام كنائس السويس مع بدء قداس عيد القيامة استنفار أمني أمام كنائس السويس مع بدء قداس عيد القيامة

 

اللواء طارق الجزار – مدير أمن السويس

أعلنت مديرية أمن السويس حالة الاستنفار الأمني مساء اليوم أمام الكنائس ووضع حواجز أمنية وغلق الطرق أمام 12 كنيسة مع بدء قداس عيد القيامة.

وقام الأنبا بموا أسقف السويس بترأس صلاة قداس عيد القيامة وسط حضور الألاف من المسحيين.

هذا وقام عدد من النشطاء بالتواجد أمام الكنائس وتقديم الورود للأسر المتوافدة على الكنائس وسط أجواء تسودها الحب والتلاحم بين المواطنين.

وقام اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس يرافقه عدد من القيادات المنية بعمل جولات تفقدية للقوات المتمركزة أمام الكنائس والتأكيد على توسيع دائرة الاشتباه واليقذه والانتباه وتأمين قداس العيد وتزليل العقابات أمام المواطنين سواء المترددين على الكنيسة أو السيارات المتحركة أمام الكنائس وتشديد أجراءات التأمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا