استنفار أمني أمام كنائس السويس مع بدء قداس عيد القيامة

أعلنت مديرية أمن السويس حالة الاستنفار الأمني مساء اليوم أمام الكنائس ووضع حواجز أمنية وغلق الطرق أمام 12 كنيسة مع بدء قداس عيد القيامة.

وقام الأنبا بموا أسقف السويس بترأس صلاة قداس عيد القيامة وسط حضور الألاف من المسحيين.

هذا وقام عدد من النشطاء بالتواجد أمام الكنائس وتقديم الورود للأسر المتوافدة على الكنائس وسط أجواء تسودها الحب والتلاحم بين المواطنين.

وقام اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس يرافقه عدد من القيادات المنية بعمل جولات تفقدية للقوات المتمركزة أمام الكنائس والتأكيد على توسيع دائرة الاشتباه واليقذه والانتباه وتأمين قداس العيد وتزليل العقابات أمام المواطنين سواء المترددين على الكنيسة أو السيارات المتحركة أمام الكنائس وتشديد أجراءات التأمين.