نصائح للتغلب على الشعوربالقلق قبل العمليات الجراحية

قبل العمليات الجراحية ينتاب البعض حالة من الخوف، إما طبيعية أو مرضية فيما تعرف بـ"الفوبيا من العمليات الجراحية"، وفى كلتا الحالتين على المريض أن يحاول تخطى هذه الحالة بشكل سريع، حتى لا تؤثر على حالته النفسية قبل الجراحة، وتؤثر على استشفائه بعدها.

هذا ما أكدت عليه الدكتورة رغدة أحمد أخصائية النفسية، والتى أوضحت ان القلق المرضى قبل العمليات الجراحية بشكل عام هو عرض طبيعى للتجربة المخيفة الجديدة على المريض، والتى يصاب خلالها بنوبات عرق ورهبة، وقد يصاب بارتعاش الأطراف، أو تلعثم فى الحديث، خوفا من إجراء العملية بشكل عام.

>ولذا قدمت أخصائية النفسية بعض النصائح التى تهدئ من روع المريض قبل إجرائه العملية الجراحية، وتساعده على الشعور بالهدوء، أهمها تناول طعام خفيف وصحى ولا يحتوى على إضافات حارة أو كافيين قبل أيام قليلة من إجراء العملية، مع الاهتمام بالاستعانة بالطبيب المسئول عن الجراحة وطلب وصف العملية وخطواتها بدقة للمريض، وذكر كل المخاطر المحتملة التى يتوقعها المريض، وترك الخيارات المتاحة أمامه للاختيار وهو ما يؤدى إلى شعور نفسى أفضل، إضافة إلى التخلص من الآراء والمواقف السلبية من الأهل والمرافقين قبل العملية وعدم انصات المريض لها، مع اهتمامه بالإلمام بكل ما يخص الجراحة وأضرارها وفوائدها بفترة كافية قبل اجرائها، مع التركيز على فوائدها الصحية فهى عامل مساعد للتهدئة النفسية.