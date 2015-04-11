مقتل شابين لبنانيين فى انفجار سيارة مفخخة بقرية "حاويك" السورية

قتل شابان لبنانيان فى انفجار سيارة مفخخة فى قرية حاويك داخل الأراضى السورية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية مساء اليوم أن الشابين : محمد خضر زعيتر ومعمر أحمد ، وهما من بلدة حاويك التى تقطنها غالبية لبنانية ، قد سمعا شخصا ينادى طالبا تعبئة وقود ، ولدى خروجهما من المنزل لإستيضاح الأمر تم تفجير سيارة مفخخة لاسلكيا ، ما أدى إلى قتلهما.

يشار إلى أن قرية حاويك مجاورة لبلدة القصر اللبنانية داخل الأراضى السورية ، وهناك بلدات سورية متاخمة للبنان ، يسكنها أو يمتلك أراضيها لبنانيون.

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