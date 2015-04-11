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عبد الحليم محجوب: باب المندب خط أحمر لا يمكن لطهران التدخل فيه

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عبد الحليم محجوب: باب المندب خط أحمر لا يمكن لطهران التدخل فيه عبد الحليم محجوب: باب المندب خط أحمر لا يمكن لطهران التدخل فيه
قال اللواء عبد الحليم محجوب، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ووكيل المخابرات السابق، إن هناك حربا عربية باردة ضد إيران تحدث الآن، وطهران جزء من الفوضى التى تحدث بمضيق باب المندب واليمن، مشددا على أن العرب لن يسمحوا بذلك لأن مضيق باب المندب خط أحمر، وإيران لا تستطيع منع مرور الملاحة أو إغلاق المضيق.

وأكد عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ووكيل المخابرات السابق، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "حوار القاهرة" المذاع على شاشة "سكاى نيوز عربية"، أن إيران طرح نفسها كطرف مباشر فيما يجرى فى البحر الأحمر، وأزمة مضيق باب المندب، لافتا إلى أن زيارة الرئيس التركى أردوغان لطهران كانت كوسيط لحل الأزمة الإيرانية العربية.
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