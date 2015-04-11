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تايم الأمريكية : بوتين الشخصية الأكثر نفوذا في العالم

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تايم الأمريكية : بوتين الشخصية الأكثر نفوذا في العالم تايم الأمريكية : بوتين الشخصية الأكثر نفوذا في العالم

بوتين

 

تصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائمة الشخصيات الأكثر نفوذا في العالم في استطلاع أجرته صحيفة “تايم” الأمريكية.

وتجاوزت شعبية بوتين في استطلاع مباشر أجرته مجلة “Time” على موقعها الإلكتروني جميع زعماء العالم، وذلك حسب النتائج الأولية التي اكتملت السبت 11 أبريل/نيسان، حسب توقيت سواحل الولايات المتحدة الأمريكية الشرقية.

وستعلن النتائج النهائية لتصويت القراء الإثنين 13 أبريل بعد انتهاء مجلة “Time” من فرز الأصوات، فيما تخطط المجلة لإعلان اختيارها الخاص في 16 أبريل.

وحصل الرئيس الروسي، حسب المعلومات المنشورة في موقع المجلة الإلكتروني، على نسبة 6.9% من الأصوات مواصلا بذلك تقدمه في قائمة الـ 100 شخصية الأكثر تأثيرا في العالم.

وجاء بابا الفاتيكان فرنسيس في المرتبة الـ 10 بنسبة 1.5%، والرئيس الأمريكي بارك أوباما في المرتبة الـ11 بنسبة 1.4%، في حين لم يتمكن الرئيس الصيني والمستشارة الألمانية من الدخول في قائمة الـ20 شخصية الأولى بحصولهما على ما نسبته 0.9 % من الأصوات.

يذكر أن مجلة “Time” الأمريكية تصدر يوميا منذ عام 1923، فيما تنشر استطلاعها حول أكثر 100 شخصية مؤثرة منذ عام 1999.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدّر عام 2014 للمرة الثانية على التوالي، قائمة مجلة “فوربس” الأمريكية للشخصيات العالمية الأكثر نفوذا.

وعلقت مجلة “Forbes” على موقعها في الإنترنت في نوفمبر 2014 بالقول إن هذا الاختيار “يبدو بديهيا” في ضوء الأحداث، ومنها إعادة الوحدة بين روسيا وشبه جزيرة القرم، وكذلك عقد صفقة غاز بين موسكو وبكين بقيمة تزيد عن 70 مليار دولار.

وحل في المرتبة الثانية في قائمة مجلة “Forbes” لعام 2014 والتي شملت 72 اسما لأكثر الشخصيات نفوذا في العالم، حل الرئيس الأمريكي باراك أوباما تلاه الرئيس الصيني شي جين بينغ، وجاءت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في المرتبة الخامسة.

هذا، وكشفت المجلة أنها واجهت انتقادات عام 2013 بعد أن وقع اختيارها على الرئيس الروسي كأكثر الشخصيات العالمية نفوذا.

 

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