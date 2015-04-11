محافظ المنيا يبحث مع عمدة هيلدزهايم الألمانية دعم العلاقات

بحث اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا والدكتور أنجو مييرعمدة مدينة هيلدز هايم الألمانية والوفد المرافق له اليوم تفعيل اتفاقية التآخ بين مدينة هيلدز هايم ومدينة المنيا، والتي بدأت عام 1979، بحضور مديرة متحف برلين ونائب وزير الثقافة الالماني ودكتور شديد عبدالغفار استاذ علم المصريات.

تأتي الزيارة بهدف بحث سبل دعم العلاقات والتعاون المشترك فى كافة المجالات بين المدينتين، مع الوقوف على أهم المستجدات الخاصة بمشروع إنشاء متحف اخناتون “الاتوني” وكيفية دفع عجلة العمل فيه.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا على أن العلاقات المصرية الألمانية لها تاريخ طويل تكسوها مشاعر المودة والتآخى بين الشعبين الصديقين، وسيتم خلال الزيارة بحث تعزيز الروابط والتواصل والشراكة المستجدة فى مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية بين مدينة هيلدزهايم ومحافظة المنيا.

وأكد المحافظ خلال استقباله للوفد الألماني عمق التعاون بين المنيا ومدينة هيلدزهايم علي مدارأكثر من 30 عامًا والذي أثمر قيام الجانب الألماني بوضع التصميمات الهندسية الخاصة بمتحف اخناتون المقام علي مساحة 25 فدانًا شرق النيل والذي تم تصميمه علي شكل هرمي ويتكون من خمسة طوابق.

من جانبها أوضحت مديرة متحف برلين ان هناك الكثير من أوجه التعاون المشتركة مع محافظة المنيا منها تفعيل برنامج التبادل الطلابي بين طلاب الجامعة، كما سيتم تنظيم عدة فعاليات ثقافية على مستوى المدينيتن، ونبحث خلال المرحلة القادمة الاحتياجات الفعلية لدفع العمل في المتحف الاتوني، حيث سيدرس الجانبان الألمانى والمصري تحديد الفترة الزمنية وحجم التمويل اللازم لاستكمال الانشاء وتجهيز قاعات العرض المتحفية.

وأضافت أن هناك تعاون فعال ومثمر في المنطقة الاثرية ببني حسن وتل العمارنة.