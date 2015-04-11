إصابة 6 سائحين بسبب سوء الأحوال الجوية أثناء قيامهم برحلة نيلية في أسوان

تعرض 6 سائحين لإصابات بسيطة في حادثين منفصلين اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية بأسوان.

وكان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من العميد أبو الحجاج كمال رئيس مباحث السياحة والأثار بإصابة 6 سائحين في حادثين منفصلين بأسوان الإخطار الأول بإصابة 3 سياح من دولة التشيك بعد سقوطهم في نهر النيل أثناء قيامهم بجولة نيلية في مركب شراعي بالقرب من مرسى نادي التجديف.

وبالانتقال تبين أن السائحين بحالة جيدة وتم إنقاذهم في الحال وبسؤالهم أقروا أنهم لم يتهموا أي أحد في سقوطهم بمياه نهر النيل وهم الذين أصروا على الخروج في الرحلة النيلية بالرغم من سوء الأحوال الجوية والإخطار الثانى بتعرض 3 سائحات صينيات للإصابة أثناء قيامهم برحلة نيلية مستقلين مركب شراعي في نهر النيل.

وبانتقال الرائد محمد خلف من شرطة السياحة والأثار إلى مكان البلاغ تبين أنه أثناء استقلال الصينيات لمركب شراعى فى رحلة نيلية بنهر النيل سقط عليهم الشراع بسبب قوة الرياح وسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى إصابتهم بكدمات وجروح بسيطة وتلقوا الإسعافات الطبية اللازمة.

وبسؤالهم أقروا أنهم لا يتهموا أحد في إحداث إصابتهم، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.