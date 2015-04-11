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سيناتور بواشنطن يقترح بناء جسر في سياتل من حاملات طائرات قديمة

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سيناتور بواشنطن يقترح بناء جسر في سياتل من حاملات طائرات قديمة سيناتور بواشنطن يقترح بناء جسر في سياتل من حاملات طائرات قديمة

مبنى الكونجرس الامريكى

اقترح سناتور بولاية واشنطن يتطلع لتخفيف الازدحام المروي للمناطق السكنية بالقرب من سياتل بناء جسر جديد جذاب برسوم مرور باستخدام حاملات طائرات أحيلت للتقاعد.

وقال المتحدث كيفين شاتي يوم الجمعة إن النائب الجمهوري جيسي يونج يحشد الدعم بين الاعضاء الزملاء والجمهور من اجل هذا الجسر المزمع والذي سيربط بين برينيرتون وبورت أوركارد في شبه جزيرة كيتساب.

وقال شاتي “انها منطقة مكتظة ويبحث الناس عن حلول منذ عدد من السنوات”.

“سيكون هذا بالقطع طريقة فريدة للتعامل مع بعض هذه المشكلات لكن في الوقت نفسه سيعمل كنصب تذكاري عائم للمحاربين القدامي وللتضحية التي قدموها لبلادهم”.

وتضم المنطقة القريبة من الجسر المقترح قاعدة بحرية امريكية ومستشفى للبحرية وهي موطن للكثير من المحاربين المتقاعدين من مختلف أفرع الجيش.

وقال شاتي إن خطة يونج وهي في مراحلها المبكرة تتضمن وضع اثنين على الاقل من حاملات الطائرات التي تربض في حوض بناء السفن في بريميرتون.

واعترف شاتي بوجود عقبات لكنه قال ان دراسة جدوى ستحدد ما اذا هذا المشروع يمكن تنفيذه بشكل حقيقي. وقال انه “فكرة جديدة. واعتقد ان هناك دعما شعبيا كبيرا على الاقل من اجل بحث هذه الفكرة”.

وقال ان مجلس الشيوخ بالولاية يتوقع ان يصوت على تمويل دراسة الجدوى في الاسبوعين المقبلين.

 

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