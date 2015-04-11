الغنوشى: الإسلام أصبح مخيفًا بسبب ممارسات الجماعات الإرهابية

قال راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إن الإسلام أصبح مخيفًا بسبب ممارسات الجماعات الإرهابية، وما يفعلونه فى الدول العربية.

وأضاف الغنوشى فى تصريحات على صفحته الرسمية، أن الجماعات الإرهابية جعلت الإسلام مخيفًا، موضحًا أنه لابد من قبول مشروعية بعض تبريرات الخوف فبعض المسلمين يعطون بممارساتهم طوعًا تبريرات لغيرهم للخوف من الإسلام ويصبون الزيت على النار عبر ممارسة العنف ومحاولة فرض أفكارهم بالحرب لا عبر الطرق المتحضرة.

تأتى تصريحات الغنوشى تزامنًا مع ممارسات جماعة الإخوان وما تفعله بالدول العربية من بينها مصر، واعتبارها فى عدد من الدول العربية منظمة إرهابية مثل مصر والسعودية والإمارات.

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