بالفيديو..وزير الدفاع:قوات التدخل السريع جاهزة لكل المهام بالداخل والخارج

عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، منذ قليل، فيديو لتفقد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الاصطفاف الذى نفذته قوات التدخل السريع المحمولة جوا ذات التشكيل الخاص التابعة للمنطقة المركزية العسكرية.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى خلال كلمة له عرضها الموقع، أن قوات التدخل السريع جاهزة بكل المقاييس من حيث اللياقة البدنية والتدريب الجيد والتسليح، والانضباط العسكرى العالى جدا، من أجل تنفيذ جميع المهام، التى توكل لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

كان الفريق أول صدقى صبحى قد شهد صباح اليوم، السبت، اصطفافا لقوات التدخل المحمولة جوا، فى إطار خطة التدريب ورفع الكفاءة، التى تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على مدى جاهزية واستعداد الوحدات المقاتلة على مستوى مختلف التشكيلات التعبوية البرية أو الأفرع الرئيسية.