كبير الياوران يصل الكاتدرائية ممثلا عن الرئيس للمشاركة بقداس عيد القيامة

- البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية

وصل اللواء توحيد توفيق قائد المنطقة المركزية واللواء عبد المجيد صقر مدير الشرطة العسكرية وعادل عدوى وزير الصحة، وكبير الياوران ممثلا عن الرئيس السيسى إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمشاركة فى قداس عيد القيامة المجيد.

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