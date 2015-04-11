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مطار القاهرة يستقبل السفير القطرى سيف بن مقدم البوعينين

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مطار القاهرة يستقبل السفير القطرى سيف بن مقدم البوعينين مطار القاهرة يستقبل السفير القطرى سيف بن مقدم البوعينين
استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، السبت، السفير سيف بن مقدم البوعينين، سفير قطر لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك فى إطار أداء مهام عمله بالقاهرة.

وأوضح مصدر بالمطار أن السفير القطرى البوعينين وصل إلى القاهرة قادما من الدوحة على متن طائرة الخطوط القطرية، التى حملت رحلتها رقم ١٣٠٣، وتم إنهاء إجراءات وصوله على الفور من قبل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى.

وكان تم الإعلان عن عودة السفير القطرى للقاهرة لتولى مهام عمله بسفارة بلاده بالقاهرة ٣١ مارس الماضى، بعد استدعائه من جانب وزارة الخارجية القطرية للتشاور منذ يوم 19 فبراير الماضى.

وتجدر الإشارة إلى أن السفير القطرى قد شارك ضمن الوفد الرسمى لبلاده فى أعمال القمة العربية العادية السادسة والعشرين، التى انعقدت فى شرم الشيخ يومى 28 و29 مارس الماضى والذى رأسه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان.

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