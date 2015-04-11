استفتاء في مالطه لمنع صيد الطيور المهاجرة

تجري مالطا استفتاء يوم السبت على إلغاء قانون يسمح بصيد الطيور المهاجرة في موسم تكاثرها في فصل الربيع وهو تقليد يعود لقرون لكنه غير مسموح به في أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

وبموجب إعفاء أصدره الاتحاد يمنح صيادو مالطا 20 يوما لصيد الحمام القمري والسمان بين شهري ابريل نيسان ومايو أيار وهو موسم هجرة الطيور شمالا للتكاثر بعد قضاء فصل الشتاء في افريقيا.

ودعا أنصار البيئة الاتحاد الأوروبي مرارا إلى حظر الممارسة التي يقولون إنها تعرض هذه الطيور للخطر.

وقال مارك سولتانا وهو متحدث باسم جماعة شاوت المناهضة لصيد الطيور “تعبر هذه الطيور الصحراء الكبرى مرتين وتحلق فوق البحر المتوسط مرتين لتقتل عند وصولها للمحطة الأخيرة فيما تستعد للتكاثر.”

ويقول الصيادون إن فصل الخريف ليس كافيا ويرفضون حجة أنصار البيئة.

وقالت كاثلين جريما وهي متحدثة باسم جماعة ضغط خاصة بالصيد “يجب أن تتعايش القيم المختلفة والأقليات في المجتمع. يستهدف الأمر الصيادين هذه المرة لكنه سيستهدف آخرين في المرة المقبلة.”

ولم تظهر استطلاعات الرأي أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.

وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء عكس رغبة الصيادين فستكون هذه هي المرة الأولى التي يلغى فيها قانون معمول به في مالطا.

ولم تعلن الأحزاب السياسية في البلاد موقفا رسميا لكن رئيس الوزراء جوزيف موسكات وزعيم المعارضة سايمون بوسوتيل قالا إنهما سيصوتان بصفة شخصية لصالح الصيد في الربيع.