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أمريكية تزوجت ثمانية رجال في نفس الوقت تدفع ببراءتها من تهمة الاحتيال

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أمريكية تزوجت ثمانية رجال في نفس الوقت تدفع ببراءتها من تهمة الاحتيال أمريكية تزوجت ثمانية رجال في نفس الوقت تدفع ببراءتها من تهمة الاحتيال

دفعت إمرأة من نيويورك متهمة بالزواج من ثمانية رجال في نفس الوقت ببراءتها أمام محكمة في برونكس يوم الجمعة من تهمتي احتيال.

ويقول ممثلو الادعاء إن ليانا بارينتوس (39 عاما) تزوجت الرجال الثمانية في إطار سعيهم للحصول على الجنسية الأمريكية. وأضافوا أن الرجال كلهم من دول تنظر إليها وزارة الأمن الداخلي الأمريكي بحذر خشية نقل مواد حساسة وتكنولوجيا استراتيجية للخارج وسعيا لحماية انجازات الولايات المتحدة التكنولوجية من خصومها.

وقال مكتب الادعاء في برونكس إن بارينتوس تزوجت رجالا من وتركيا وجورجيا ودول أخرى وزوجها الثامن كان الباكستاني رشيد راجبوت الذي جرى ترحيله إلى باكستان عام 2006 بعد تحقيق بشأن تصريحات له تنطوي على تهديد للولايات المتحدة.

ودفعت بارينتوس يوم الجمعة ببراءتها أمام المحكمة.

وقالت جيسيكا لوبو مساعدة ممثل الادعاء إن بارينتوس ما زالت حاليا متزوجة من أربع رجال.

وقالت لوبو إنه عندما سأل المحققون بارينتوس عن زواجها من فاختانج زنيلادزه من جورجيا أثناء سعيه للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة اعترفت بأنها “حصلت على أموال مقابل ذلك”.

وأضافت أنه بمجرد انتهاء مراسم الزواج تقدم سبعة من أزواجها بطلبات للحصول على إقامة دائمة.

وتابعت “عندما رفضت بعض الطلبات سعوا على الفور للطلاق.”

وألقي القبض على بارينتوس في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن اثار تقدمها بطلب للحصول على ترخيص زواج في نيويورك عام 2010 من رجل مالي شكوكا. واكتشف المحققون زواجها من آخرين في عدة بلدات في أنحاء نيويورك.

 

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