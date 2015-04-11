وزارة الدفاع الروسية : تم إبعاد طائرة تجسس أمريكية كانت متجهة نحو الحدود الروسية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن طائرة التجسس الأمريكية RC-135U كانت متجهة نحو الحدود الروسية ولذلك اعترضتها مقاتلة السلاح الجوي الروسي سو –27 .

وأشار كوناشينكوف في تصريح للصحفيين السبت 11 أبريل/نيسان إلى أن الطائرة الأمريكية غيرت اتجاهها بعد الاعتراض مبتعدة عن الحدود الروسية، موضحا أن “قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت فوق بحر البلطيق هدفا جويا مجهولا يتجه بثبات نحو الحدود الروسية. وأقلعت مقاتلة سو-27 نحو الطائرة المجهولة، حيث تم تحديدها بأنها طائرة استطلاع RC-135U تابعة للقوات الجوية الأمريكية ومعرفة رقمها وتم إبلاغ القيادة بذلك”.

وشدد المسؤول العسكري الروسي على أن تحليق RC-135U نحو الحدود الروسية نفذ مع إغلاق أجهزة التعرف التلقائي على الطائرة.

واشنطن: مقاتلة روسية اقتربت من طائرة أمريكية لمسافة 6 أمتار

> وكانت السلطات الأمريكية صرحت في وقت سابق أن مقاتلة روسية من طراز “سو – 27″ اقتربت بطريقة خطرة من طائرة تجسس أمريكية من طراز “RC-135″.

ونقلت مجلة “Washington Free Beacon ” السبت 11 أبريل/نيسان عن إيلين لينيز المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن طائرة مقاتلة روسية من طراز “سو – 27″ اعترضت صباح يوم 7 أبريل طائرة أمريكية من طراز “RC-135″ أثناء قيامها برحلة عادية في المجال الدولي بطريقة غير آمنة.

وأشارت المتحدثة باسم البنتاغون إلى أن الولايات المتحدة طرحت هذه المسألة على روسيا عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وذكرت المجلة نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرة المقاتلة الروسية حلّقت بالقرب من الطائرة الأمريكية على مسافة 20 قدما، أي 6 أمتار تقريبا.