افتتاح الدورة السادسة والثلاثون للجوالة بجامعة الإسكندرية

أكد رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الاسكندرية أنه يزداد تفاؤلاُ بمستقل مصر كلما رأى الشباب وهم يحددون أهدافهم ويصرون على تحقيقها بالعزيمة و العمل المتواصل موضحاُ ان أعضاء فرق الجوالة أبرز مثال على هذا الشباب الواعد المنتمى للوطن الذى يدرك أهمية رفع راية مصر عالية خفاقة وأشار إلى أن الجوالة من أهم الأنشطة الطلابية التى تتميز بالتكامل حيث يمارس الطلاب فيها معظم الأنشطة مع التمتع بروح الإنتماء للوطن وأعرب عن ثقته فى أن الشباب الذى يمارس الأنشطة سيكون فى طليعة القيادات الوطنية للأمة لما له من قدرة أكبر على التعامل مع مختلف المواقف .

> جاء ذلك خلال إفتتاحه للمهرجان السادس والثلاثون لفرق الجوالة والدورة الارشادية الثامنة لمرشدات جامعة الاسكندرية .

> وأشار إلى أن أعضاء فرق الجوالة بكليات الجامعة يتنافسون على مدى أسبوعين فى المسابقات الكشفية والرياضية والفنية والثقافية والخدمة العامة خلال المهرجان الذى يقام بنادى الوفاء بالمكس وأوضح أن الجامعة تعطى الأنشطة الطلابية كل الرعاية لما تمثله من أهمية فى صقل شخصية الطلاب وإكسابهم مهارات متميزة ، وأعرب عن ثقته فى أن مصر ستشهد مستقبلاً مشرقاٌ ما دام بها شباب يؤمن بأهمية الأنشطة التى تسهم بشكل فعال فى بناء وصقل شخصية الشباب وأعرب عن أمله فى زيادة مشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية .

> شهد الإفتتاح الشيخ محمد عبد الرازق عمر وكيل أول وزارة الأوقاف والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية واللواء هشام لطفى نائب مدير أمن الأسكندرية وعمداء ووكلاء كليات الجامعة وقادة الجمعية المصرية للكشافة البحرية ولفيف من قيادات الحركة الكشفية المصرية .