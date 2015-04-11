صلاح ضد نابولي – لاعبان سابقان يحذران من خطورة النجم المصري

يستعد محمد صلاح جناح فيورنتينا لخوض مباراته رقم 14 مع فريقه، وذلك عندما يحل ضيفا على نابولي في ملعب سان باولو ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

صلاح سجل خلال الـ13 مباراة السابقة سبعة أهداف وصنع هدفين، ويأمل في مواصلة التألق من أجل المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل فيورنتينا الترتيب الرابع برصيد 49 نقطة، أما نابولي السادس 47 نقطة.

ومع تألق صلاح في انطلاقته بالدوري الإيطالي، يحذر لاعبون سابقون في نابولي من خطورة النجم المصري.

وقال جايتانو فونتانا لاعب وسط فيورنتينا ونابولي الأسبق إن صلاح يعد ورقة رابحة في يد فينشينزو مونتيلا المدير الفني للفيولا.

وأضاف "نابولي يعاني في المنطقة التي بين الدفاع والوسط، وفي حالة فطن صلاح لهذه الثغرة سيكون قادرا إشعال المباراة ووضع بصمة فيها".

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن النجم المصري قد يجلس بديلا أمام نابولي، لرغبة مونتيلا في الحفاظ على طاقة لاعبه للمواجهة الأهم أمام دينامو كييف في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

يصنع الفارق

ووصف ماسيمو كريبا لاعب وسط نابولي في الثمانينات محمد صلاح بأنه قادر على صناعة الفارق في أي وقت.

وقال كريبا في تصريحاته لـ(بينتا سبورت): "نابولي في حالة خسارته من فيورنتينا ربما يبتعد عن سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأضاف "مازال فيورنتينا لديه الفرصة على الرغم من خسارته أمام لاتسيو 4-0 الشهر الماضي".

وتابع "مونتيلا لديه لاعبين يمكنهم حل العديد من الأزمات في أي وقت من المباراة مثل صلاح وأليساندرو ديامانتي".

وأتم "التأهل للدوري الأوروبي (لأصحاب المركزين الرابع والخامس) هدف مهم لأي فريق لأن رهان الصعود لدوري الأبطال (المركز الثالث) صعبا على الفريقين".