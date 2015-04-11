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توافد أقباط كفر الشيخ إلى الكنائس لحضور قداس عيد القيامة

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توافد أقباط كفر الشيخ إلى الكنائس لحضور قداس عيد القيامة توافد أقباط كفر الشيخ إلى الكنائس لحضور قداس عيد القيامة
توافد المئات من أقباط كفر الشيخ، إلى الكنائس للاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد، وسط فرحة كبيرة من الأقباط.

ففى كنيسة مار جرجس بغرب مدينة كفر الشيح، يحضر نيافة الأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ ودمياط الذى يقيم مراسم القداس بمشاركة القمص مينا سليمان والقس بسطاوروس نظمى، كما يتواجد القمص بطرس بطرس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط، والقمص بيشوى بطرس فى كنيسة مار جرجس بدسوق لإقامة القداس وأداء الصلوات.

كما يتواجد القمص تيموساوس راعى كنيسة العذراء بسخا بالكنيسة لإقامة مراسم القداس وأداء الصلوات.

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