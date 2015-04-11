احتفالات سبت النور تعم بيت لحم

تهافت الإخوة المسيحيون لإشعال مصابيحهم، في ذروة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدعومة بوحدات من الشرطة وقوات حرس الحدود نشرت منذ ساعات صباح اليوم دوريات راجلة ومحمولة في شتى أرجاء القدس المحتلة مع بدء آلاف الحجاج المسيحيين بالتوافد الى البلدة القديمة للمشاركة بشعائر يوم “سبت النور” الدينية بكنيسة القيامة.

ونصبت شرطة الاحتلال الحواجز والمتاريس الحديدية عند جميع الابواب المفضية للبلدة القديمة بالقدس، حيث يتجمع آلاف السياح الأجانب والعرب معظمهم أقباط

ووصل “النور” عصر اليوم السبت، إلى بيت لحم قادما من القدس، حيث استقبل على دوار العمل الكاثوليكي، واحتفل به من قبل المحتفلين الذين احتشدوا منذ الصباح بانتظار وصول النور المتدفق من كنيسة القيامة.

وقدمت فرق كشفية استعراضات عزفت خلالها الالحان الشجية، لينطلق بعدها المحتفلون من دوار العمل الكاثوليكي مخترقين طريق الالام، عبر شارعي راس فطيس والنجمة وصولا الى كنيسة المهد وسط هتافات معتادة في هذه المناسبة.

وجرى للنور احتفال رسمي، على بلاط كنيسة المهد حيث كان في استقباله مسؤولون في اللفلسطينية ومستشار الرئيس للشؤون الدينية المسيحية زياد البندك، والوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس المطران ثيوفلكتوس، والكهنة والأساقفة، ورئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون، ومسؤولي الاجهزة الامنية المختلفة .

وبعد الاستقبال دخل النور في موكب رسمي إلى كنيسة المهد، وأقيمت الصلوات الخاصة وقام المحتفلون بإضاءة الشموع، إيذانا للبدء بإقامة القداديس الاحتفالية لمناسبة عيد الفصح.

جرى استقبال النور في مدينة بيت جالا احتشد الاف المواطنين امام الكنائس والادرية، وفي الشوارع بحضور رجال الدين وكذلك رئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس واعضاء المجلس البلدي انتظار للنور القادم من قلب مدينة القدس وقد تقدم الجموع في الشوارع عدد من الفرق الكشفية التي وصلت الى شارع السهل ومن ثم مفرق باب الزقاق لاستقبال النور ومن بين الفرق الكشفيه التي عزفت التراتيل المختلفة مجموعة كشافة طاليطا قومي والمجموعة البابوية البيتجالية التي رفعت الاعلام الفلسطينية ورساتها الخاصة .

وفي مدينة جالا وبيت ساحور، خرج الأهالي ورجال الدين وشخصيات رسمية واعتبارية تقدمهم رئيس بلدية بيت ساحور هاني الحايك، حيث انطلقت المجموعات الكشفية من امام كنيسة الاباء والاجداد للروم الارثوذكس الى مدخل المدينة حيث نور المسيح وصل من القدس وقد جرى بعد ذلك العودة الى الكنيسة للاحتفال بهذه المناسبة المجيدة

وكان الالاف من المواطنين قد اصطفوا على مداخل المدن الثلاث بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، لمشاهدة لحظة وصول النور العظيم القادم من كنيسة القيامة بالقدس المحتلة.