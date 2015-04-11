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الشرطة الأمريكية تفحص عبوة "هيكلية" بالقرب من مبنى الكونجرس بعد إغلاقه

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الشرطة الأمريكية تفحص عبوة "هيكلية" بالقرب من مبنى الكونجرس بعد إغلاقه الشرطة الأمريكية تفحص عبوة "هيكلية" بالقرب من مبنى الكونجرس بعد إغلاقه
قالت شرطة العاصمة الأمريكية إن مبنى الكونجرس أغلق اليوم السبت بعد إطلاق نار فى موقع قريب لكن الشرطة سيطرت على مطلق النار المشتبه به.

وتفحص شرطة واشنطن أيضا عبوة "هيكلية" بالقرب من مجمع الكونجرس فى العاصمة الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم شرطة العاصمة كيمبرلى شنايدر "اغلق مبنى الكونجرس بسبب تهديد أمنى محتمل، لا يمكن لأحد الدخول أو الخروج."

وقع الحادث اليوم السبت ولا توجد جلسة للكونجرس هذا الأسبوع ومن ثم لا يوجد سوى عدد قليل من المشرعين فى المدينة.
>دوى إطلاق نار بجوار الكونجرس والأمن يغلق المنطقة المحيطة بالمبنى
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