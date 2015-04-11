الحبس عامًا لشخصين لانتمائهما لجماعة محظورة وإثارتهما الشغب بالإسماعيلية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بمعاقبة شخصين بالحبس لمدة عام واحد لاتهامهما بالانتماء لجماعة محظورة وإثارة الشغب .

ونظرت المحكمة فى جلستها، اليوم السبت، بمجمع محاكم الإسماعيلية، القضية رقم 559 لسنة 2015 جنايات ثالث الإسماعيلية، المتهم فيها سامى أحمد محمد محمد أبو ستيت، وأبو بكر مختار حسن أبو العينين، وقضت بحبسهما لمدة عام .

وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهما فى سبتمبر من عام 2013، عندما داهمت قوات الأمن مخزنا لأحد المتهمين، ووجهت النيابة العامة لهم تهم الانضمام لجماعة محظورة وإثارة الشغب والتحريض العنف.