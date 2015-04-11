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تجديد حبس المتهمين بتكوين خلية إرهابية بالمنصورة 15 يوما

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تجديد حبس المتهمين بتكوين خلية إرهابية بالمنصورة 15 يوما تجديد حبس المتهمين بتكوين خلية إرهابية بالمنصورة 15 يوما
جددت نيابة قسم أول المنصورة، اليوم السبت، حبس عدد من طلاب جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية التظاهر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة على خلاف القانون وتكوين خلية إرهابية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين خلال اشتراكهم بعدة تظاهرات بدون ترخيص بجامعة المنصورة، ووجهت لهم النيابة التهم سالفة الذكر.

وقررت النيابة التجديد لكل من "حسن جمال ريحان" و"بلال أشرف عبد الهادى" و"أحمد محمود" و"أحمد البقلاوى" و"عبد الرحمن الجلادى" و"محمد الشربينى" و"جلال الدين محمود جلال" و"محمد نبيل" و"أحمد عبد القادر الشورى" و"محمد فتحى".

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