أخبار عاجلة

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 1095 كيلو ملوحة فاسدة بفرشوط

Google+ Print
ضبط 1095 كيلو ملوحة فاسدة بفرشوط ضبط 1095 كيلو ملوحة فاسدة بفرشوط
تمكن ضباط مركز شرطة فرشوط من ضبط كمية من السمك المملح، غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل عدد من المحال التجارية، وحررت لحائزيها المحاضر اللازمة.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارا بتمكن قوة برئاسة النقيب أحمد النجمى، معاون أول مباحث مركز شرطة فرشوط، من ضبط 1095 كيلو جراما من السمك المملح "ملوحة" فاسدة وغير صالحة للآستخدام، داخل عدد من المحال التجارية بمدينة فرشوط بجانب ضبط 12 مخالفة بعدم الإعلان عن الأسعار و3 قضايا تشغيل مخبز بدون ترخيص.

وتمكنت القوة من ضبط، 11 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، و91 مخالفة مرورية متنوعة، و32 مخالفة مرافق، و45 حالة إزالات إدارية، و34 مضبوطات متنوعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365