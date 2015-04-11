ضبط 1095 كيلو ملوحة فاسدة بفرشوط

تمكن ضباط مركز شرطة فرشوط من ضبط كمية من السمك المملح، غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل عدد من المحال التجارية، وحررت لحائزيها المحاضر اللازمة.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارا بتمكن قوة برئاسة النقيب أحمد النجمى، معاون أول مباحث مركز شرطة فرشوط، من ضبط 1095 كيلو جراما من السمك المملح "ملوحة" فاسدة وغير صالحة للآستخدام، داخل عدد من المحال التجارية بمدينة فرشوط بجانب ضبط 12 مخالفة بعدم الإعلان عن الأسعار و3 قضايا تشغيل مخبز بدون ترخيص.

وتمكنت القوة من ضبط، 11 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، و91 مخالفة مرورية متنوعة، و32 مخالفة مرافق، و45 حالة إزالات إدارية، و34 مضبوطات متنوعة.

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