مصرع شخص وإصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث على طريق العلمين

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون، من أسرة واحدة، من محافظة القاهرة، إثر حادث تصادم السيارة التى كانوا يستقلونها بحاجز الطريق، عند الكيلو 45 طريق وادى النطرون - العلمين.

وتلقى اللواء العنانى حمودة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطارًا من مستشفى العلمين المركزى، بوصول جلال حسن (50 سنة) من القاهرة جثة هامدة، و3 مصابين وهم طارق على السماحى (55 سنة) من القاهرة، ورنا طارق على السماحى (22 سنة)، ومحمود طارق على السماحى (21 سنة).

وتحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة والتحفظ على الجثة بمستشفى العلمين تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت للتحقيق.

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