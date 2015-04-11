السجن لـ٣ متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان فى أسيوط

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط اليوم، برئاسة المستشار عبد الهادى محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم، وسليمان الشاهد وأمانة سر بخيت شحاتة، وزكريا حافظ، غيابيا، بمعاقبة محمود عبد المنعم أحمد على بالسجن 3 سنوات، حضوريا، بمعاقبة كل من محمد عبد الله صادق نصر بالسجن 3 سنوات، ومحمد إبراهيم محمد محمود بالسجن سنة مع الشغل لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان فى القضية رقم 11089 جنايات أبنوب لسنة 2014.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل مؤسسات الدولة عن ممارسة عملها.