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ضحية لـ"مستريح كفر الشيخ": واحد ببدلة ضحك علينا وخد فلوسنا عشان إحنا فلاحين

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ضحية لـ"مستريح كفر الشيخ": واحد ببدلة ضحك علينا وخد فلوسنا عشان إحنا فلاحين ضحية لـ"مستريح كفر الشيخ": واحد ببدلة ضحك علينا وخد فلوسنا عشان إحنا فلاحين
قال محمد أحمد خطاب أحد ضحايا "مستريح" كفر الشيخ "أحمد.ع" الذى استولى على نحو 600 مليون جنيه من المواطنين وفر هاربا، إن المتهم أخذ منه "تحويشة" عمره بعد رحلة عمل شاقة بدول الخليج جمع فيها المال وعاد لموطنه ووضع أمواله فى الشركة الوهمية.

وأضاف الضحية لـ"اليوم السابع"، بأنه اقترض أموالا من البنوك لوضعها فى شركات المتهم، وأصبح الآن مهددا بالسجن، مضيفاً "إحنا ناس فلاحين بسطاء وجانا واحد ببدلة وكرافتة ضحك علينا وأخد فلوسنا وأوهمنا بكلامه وكان معاه مشايخ قالوا لينا إن استثمار الفلوس عنده حلال".

وطالب خطاب الجهات المعنية بالتدخل قبل وقوع كارثة، حيث مندوبى المتهم الذين كانوا يجمعون الأموال من الضحايا مازالوا فى كفر الشيخ والضحايا، قد يفكرون فى الفتك بهم ما يستردوا أموالهم.

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