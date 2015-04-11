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استشهاد ثلاثة ضباط صف سعوديين وإصابة اثنين فى هجوم للحوثيين

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استشهاد ثلاثة ضباط صف سعوديين وإصابة اثنين فى هجوم للحوثيين استشهاد ثلاثة ضباط صف سعوديين وإصابة اثنين فى هجوم للحوثيين
قال مصدر مسؤول فى وزارة الدفاع ، إنه فى مساء يوم الجمعة، وضمن المواجهات المتكررة مع عناصر من الميليشيا الحوثية على الحدود الجنوبية، أُطلقت قذيفة هاون على أحد مواقع الرقابة الحدودية، الذى تتواجد فيه وحدات من القوات البرية بمنطقة نجران، مشيرا إلى أن القوات السعودية ردت على مصدر النيران فى الحال، وألحقت خسائر فادحة بالميليشيات الحوثية لترتفع خسائرهم لما يفوق الخمسمائة قتيل فى المواجهات الحدودية بقطاعى جازان ونجران منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم.

وأوضح المصدر، أن الحادث نتج عنه استشهاد ثلاثة ضباط صف وإصابة اثنين آخرين من القوات البرية الملكية السعودية حالتهما الآن مستقرة.

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مصر 365

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