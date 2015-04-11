إعادة التيار الكهربائى لقريتين بالمنصورة بعد سقوط أعمدة الضغط العالى

نجحت وزارة الكهرباء بقطاع جنوب الدقهلية، بقيادة المهندس العدل على العدل وكيل فى إعادة التيار الكهربائى لقرية أويش الحجر، وكفر الشنهاب بمركز المنصورة، بعد انقطاع دام لأكثر من 24 ساعة، بعد سقوط 3 أعمدة، وعدد 2 برج ضغط عال من أمام قرية نقيطة نتيجة سوء الطقس.

ورفض عدد من المزارعين لمحصول البصل المار بها أسلاك الضغط العالي، إعادة تركيب الأسلاك على الأعمدة، خوفًا من هلاك المحصول، حيث نجح وكيل الوزارة فى إقناع الأهالى على نزول العمال والفنيين والمعدات للأراضى وإعادة التيار الكهربائى.