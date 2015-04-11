بالصور.. 100 طفلة تتوج بلقب أميرة الفراولة بالإسماعيلية

بدأت محافظة الإسماعيلية احتفالات أعياد الربيع، باختيار أميرة الفراولة، أحد تقاليد المحافظة منذ الثمانينيات من القرن الماضى، فى الليلة السابقة لشم النسيم، واختير اسم المسابقة لكون الفراولة هى فاكهة الربيع الأكثر شهرة بالإسماعيلية.

احتفال اختيار أميرة الفراولة بالإسماعيلية

"رزان" واحدة من 100 طفلة توجت بلقب أميرة الفراولة 2015، رغم أن تقليد المسابقة كان اختيار اميرة واحدة وأربع وصيفات، إلا أن عودة المسابقة بعد توقف طويل منح اللقب لكل الطفلات المشاركات .

توقف المسابقة لمدة إحدى عشرة سنوات، بسبب الغاء احتفالات الربيع فى عهد محافظ الإسماعيلية الأسبق فؤاد سعد الدين، مع بدء توصيل الغاز الطبيعى للمدينة، وارتباط الاحتفالات بتقليد حرق دمى فى ليلة شم النسيم.

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الإسماعيلية تستعيد تقليد اختيار امبرة الفراولة بعد توقف 11 عامًا

>وأقامت إدارة السياحة بديوان المحافظة احتفالاً بقصر ثقافة الإسماعيلية لاختيار أجمل "أميرة فراولة" يقل عمرها عن ست سنوات، كبداية لاحتفالات أعياد الربيع التى تستمر لمدة ثلاثة أيام بعرض لسيارات الورود بالطريق الدائرى وحفلات لفرق الفنون الشعبية بمسارح مفتوحة بالحدائق.> من جانبه قال اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية خلال الاحتفالية: "نستعيد كل ما كان يميز الإسماعيلية، مثل مهرجانات الربيع التى اشتهرت بها المحافظة ".

وأضاف: "الإسماعيلية خلال الحفل، ستعود لخريطة السياحة العالمية كجزء من مشروع تنمية قناة السويس".



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محافظ الإسماعيلية وسط أميرات الفراولة



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محافظ الإسماعيلية يقبل يد طفلة فى المسابقة



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المحافظ خلال الحفل



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المحافظ خلال كلمته بالحفل



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إحدى أميرات الفراولة



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إحدى الأطفال المشاركات فى احتفال أميرة الفراولة



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جانب من الحفل



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فرقة أطفال الفنون الشعبية بقصر ثقافة الإسماعيلية