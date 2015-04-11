أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسماعيلية: نسعى لاستعادة مهرجانات المحافظة لتنشيط حركة السياحة

Google+ Print
أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لاستعادة إقامة كافة المهرجانات، التى اشتهرت بها الإسماعيلية، من أجل استعادة وضع الإسماعيلية على الخريطة السياحية، وتنشيط حركة السياحة بالمنطقة، وعودة رفع شعار الإسماعيلية مدينة المهرجانات، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لعودة مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية ومهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة الدولى.

جاء ذلك خلال الاحتفالية، التى شهدها محافظ الإسماعيلية فى إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، ورافق المحافظ كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، مراسم الاحتفال بمهرجان مسابقة أميرات الفراولة السنوى، بعد توقف دام لعدة سنوات، والذى نظمته إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، وأقيم الاحتفال على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة نحو مائة طفلة من أبناء الإسماعيلية.

وأضاف أنه من المنتظر أن تستقبل الإسماعيلية اعتبارا من الغد الأحد الموافق 12 أبريل ما يزيد على نصف مليون زائر من مختلف محافظات لقضاء أجازة شم النسيم وأعياد الربيع، والاستمتاع بحدائق الإسماعيلية وشواطئها، والتى أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الضيوف والزوار.

وقد تضمن برنامج الحفل تقديم عروض فنية وغنائية لفرق كورال الأطفال، وفرقة أطفال قصر الثقافة للفنون الشعبية، وعرضا لفنون التنورة والعرائس.

محافظ الإسماعيلية مع الأطفال فى المسابقة -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ الإسماعيلية مع الأطفال فى المسابقة

أميرات الفراولة على مسرح الثقافة -اليوم السابع -4 -2015
>

أميرات الفراولة على مسرح الثقافة

أطفال الفنون الشعبية على المسرح -اليوم السابع -4 -2015
>

أطفال الفنون الشعبية على المسرح

بعض الفقرات الفنية للأطفال بمناسبة الربيع -اليوم السابع -4 -2015
>

بعض الفقرات الفنية للأطفال بمناسبة الربيع

عرض استعراضى لأطفال الفنون الشعبية بالثقافة -اليوم السابع -4 -2015
>

عرض استعراضى لأطفال الفنون الشعبية بالثقافة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي