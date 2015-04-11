محافظ الإسماعيلية: نسعى لاستعادة مهرجانات المحافظة لتنشيط حركة السياحة

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لاستعادة إقامة كافة المهرجانات، التى اشتهرت بها الإسماعيلية، من أجل استعادة وضع الإسماعيلية على الخريطة السياحية، وتنشيط حركة السياحة بالمنطقة، وعودة رفع شعار الإسماعيلية مدينة المهرجانات، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الإعداد والتجهيز لعودة مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية ومهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة الدولى.

جاء ذلك خلال الاحتفالية، التى شهدها محافظ الإسماعيلية فى إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، ورافق المحافظ كل من المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى، المستشار العسكرى لمحافظة الإسماعيلية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة، مراسم الاحتفال بمهرجان مسابقة أميرات الفراولة السنوى، بعد توقف دام لعدة سنوات، والذى نظمته إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية، وأقيم الاحتفال على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة نحو مائة طفلة من أبناء الإسماعيلية.

وأضاف أنه من المنتظر أن تستقبل الإسماعيلية اعتبارا من الغد الأحد الموافق 12 أبريل ما يزيد على نصف مليون زائر من مختلف محافظات مصر لقضاء أجازة شم النسيم وأعياد الربيع، والاستمتاع بحدائق الإسماعيلية وشواطئها، والتى أنهت كافة استعداداتها لاستقبال الضيوف والزوار.

وقد تضمن برنامج الحفل تقديم عروض فنية وغنائية لفرق كورال الأطفال، وفرقة أطفال قصر الثقافة للفنون الشعبية، وعرضا لفنون التنورة والعرائس.



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محافظ الإسماعيلية مع الأطفال فى المسابقة



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أميرات الفراولة على مسرح الثقافة



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أطفال الفنون الشعبية على المسرح



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بعض الفقرات الفنية للأطفال بمناسبة الربيع



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عرض استعراضى لأطفال الفنون الشعبية بالثقافة