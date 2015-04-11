بالصور.. حى العامرية يرفع آثار موجة الطقس السيئ غرب الإسكندرية

قام حى العامرية اليوم السبت بمتابعة كسح مياه الأمطار من مدخل الحريه بالطريق الصحراوى، وتم كسح عدد 12 نقلة بعدد 2 سيارة، تحت إشراف رئيس قطاع عبد القادر.

غرق غرب الإسكندرية بالأمطار

وأشار اللواء خالد محيى الدين رئيس الحى فى تصريحات له، إلى أن ذلك يأتى فى ضوء جهود حى العامرية لرفع المعاناة عن كاهل أهالى الحى المتمثلة فى تراكم مياه الأمطار.

من جهة أخرى قام حى العامرية من خلال إدارة النظافة وبواسطة عمال النظافة والكنس بالحى بالنزول إلى عزبة التفتيش وشارع الخاصة الملكية وشارع القسم، لرفع المخلفات والقمامة، حيث تم رفع 4 نقلات بإجمالى 12 طن قمامة، ومخلفات بواسطة سيارة كشف، لرفع المعاناة عن المواطن، ورفع شعار حى العامرية خالى من القمامة.

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سيارات الشفط تعمل على رفع المياه



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رفع المياه المتراكمة وفتح الطريق أمام السيارات



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رفع 12 نقلة مياه الأمطار المتراكمة