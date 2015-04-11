ابتعد عن الأكلات الحريفة والمسكنات والتعرض للقلق والتوتر لتفادى حموضة المعدة

الحموضة، من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وتسبب لهم ضيقا شديدا عند تناولهم الطعام وتجعلهم لا يتمتعون به نتيجة لبعض الآلام.

وفى هذا السياق يذكر الدكتور محمد عبد الرازق استشارى أمراض القلب والباطنية أن حموضة المعدة، تحدث نتيجة لزيادة إفراز حامض الهيدروكلوريك الذى يفرز بالمعدة للمساعدة على الهضم، وعند زيادة إفرازه تظهر بعض العلامات كألم أعلى البطن وأسفل القفص الصدرى وزيادة الحموضة مما قد ينتج عنها ارتجاع بالمرئ.

يشير د. محمد عبد الرازق أن هناك بعض الأشياء الخاطئة التى يتم إتباعها وتتسبب فى الإصابة بحموضة المعدة، منها كثرة تناول الأكلات الحريفة والمسكنات بكثرة والتعرض للقلق والتوتر الدائم وتناول المنبهات بكثرة والتدخين، وهذه العوامل تساعد على زيادة إفراز حامض الهيدروكلوريك بالمعدة.

يوصى استشارى أمراض القلب والباطنية للوقاية من حموضة المعدة الإبتعاد عن التوتر والقلق والأكلات الحريفة والتدخين والعوامل التى تعمل على إثارة حامض المعدة، مشيرا أنه عند التعرض لحموضة المعدة يجب شرب كميات كبيرة من الماء لأنها تخفف تركيز الحامض وتهدئ

>المعدة.

>وينصح الطبيب عند الإصابة بحموضة المعدة، فمن الضرورى تجنب تناول الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفى والليمون وغيرها، لأنها تساعد على زيادة حموضة المعدة وإثارة حامض الهيدروكلوريك.

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