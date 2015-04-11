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منح 16 سيدة من المتميزين في الأعمال الحرفية شهادات تقدير بالوادي الجديد‎

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منح 16 سيدة من المتميزين في الأعمال الحرفية شهادات تقدير بالوادي الجديد‎ منح 16 سيدة من المتميزين في الأعمال الحرفية شهادات تقدير بالوادي الجديد‎

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

قام اللواء محمود عشماوي محافظ الوادى الجديد بمنح 16 سيدة بمركز الداخلة من المتميزين في الأعمال الحرفية التابعة لجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة شهادات تقدير.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان بالداخلة أن هذه الصناعات الحرفية الصغيرة مثل
> الخوص والبلاستك و ومنتجات الألبان والتطريز والملابس و السجاد والكليم تعتبر فرصة عمل للكثير من الأسر فى المركز.

وأكد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد على دعم هذه المشروعات الصغيرة ووجود أماكن لتسويق هذه المنتجات
> مثل المعرض الدائم للصناعات الصغيرة بحي الجناين بموط بالداخلة.

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