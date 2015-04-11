بالفيديو - ريال مدريد يستعد لأتليتكو بفوز ثلاثي

حقق ريال مدريد فوزا بثلاثة أهداف دون مقابل على إيبار اليوم السبت في الجولة الـ31 من الليجا، ليواصل مطاردة برشلونة على الصدارة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 73 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي يلعب مع سيفيليا في وقت لاحق من اليوم السبت.

ويستعد رجال كارلو أنشيلوتي لمواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

سجل أهداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 21، وخافيير هرنانديز "تشيشاريتو" في الدقيقة 31، وخيسي رودريجيز في الدقيقة 83.

حقق ريال مدريد أكثر من استفادة من المباراة غير استمرار مطاردة برشلونة .. فأنشيلوتي أشرك عددا من البدلاء لإراحة الأساسيين قبل مواجهة أتليتكو هم كيلور نافاس، رفائيل فاران، ألفارو أربيلوا، آسير إياراميندي، خيسي، وتشيشاريتو.

كما عزز رونالدو صدارته لقائمة هدافي الليجا برصيد 38 هدفا بفارق 5 أهداف عن ليونيل ميسي.

افتتح رونالدو أهداف ريال مدريد ركلة حرة على حدود منطقة جزاء إيبار، خدعت الحارس وسكنت الشباك.

الهدف هو الأول لرونالدو هذا الموسم من ركلة حرة، فلم يسجل منذ هدفه الرائع في بايرن ميونيخ في الفوز 4-0 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أبريل 2014.

وبعدها بـ10 دقائق، أضاف تشيشاريتو الهدف الثاني من رأسية قابل بها كرة عرضية من ألفارو أربيلوا من الجانب الأيمن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مريح لريال مدريد 2-0.

وفي الشوط الثاني، أشرك أنشيلوتي لوكاس سيلفا بدلا من لوكا مودريتش وبيبي بدلا من سيرخيو راموس.

ونجح خيسي الذي بذل مجهودا كبيرا طوال المباراة في وضع بصمته بتسجيل الهدف الثالث.

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