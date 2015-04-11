أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - ريال مدريد يستعد لأتليتكو بفوز ثلاثي

Google+ Print
بالفيديو - ريال مدريد يستعد لأتليتكو بفوز ثلاثي بالفيديو - ريال مدريد يستعد لأتليتكو بفوز ثلاثي

حقق ريال مدريد فوزا بثلاثة أهداف دون مقابل على إيبار اليوم السبت في الجولة الـ31 من الليجا، ليواصل مطاردة برشلونة على الصدارة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 73 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الذي يلعب مع سيفيليا في وقت لاحق من اليوم السبت.

ويستعد رجال كارلو أنشيلوتي لمواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

سجل أهداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 21، وخافيير هرنانديز "تشيشاريتو" في الدقيقة 31، وخيسي رودريجيز في الدقيقة 83.

حقق ريال مدريد أكثر من استفادة من المباراة غير استمرار مطاردة برشلونة .. فأنشيلوتي أشرك عددا من البدلاء لإراحة الأساسيين قبل مواجهة أتليتكو هم كيلور نافاس، رفائيل فاران، ألفارو أربيلوا، آسير إياراميندي، خيسي، وتشيشاريتو.

كما عزز رونالدو صدارته لقائمة هدافي الليجا برصيد 38 هدفا بفارق 5 أهداف عن ليونيل ميسي.

افتتح رونالدو أهداف ريال مدريد ركلة حرة على حدود منطقة جزاء إيبار، خدعت الحارس وسكنت الشباك.

الهدف هو الأول لرونالدو هذا الموسم من ركلة حرة، فلم يسجل منذ هدفه الرائع في بايرن ميونيخ في الفوز 4-0 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أبريل 2014.

وبعدها بـ10 دقائق، أضاف تشيشاريتو الهدف الثاني من رأسية قابل بها كرة عرضية من ألفارو أربيلوا من الجانب الأيمن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مريح لريال مدريد 2-0.

وفي الشوط الثاني، أشرك أنشيلوتي لوكاس سيلفا بدلا من لوكا مودريتش وبيبي بدلا من سيرخيو راموس.

ونجح خيسي الذي بذل مجهودا كبيرا طوال المباراة في وضع بصمته بتسجيل الهدف الثالث.

لمشاهدة الأهداف، اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "