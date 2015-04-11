بالفيديو - ليفاندوفيسكي يقرب بايرن من لقب الدوري الألماني .. ودورتموند بائس

برلين،(إفي): قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ لتحقيق فوز جديد يقربه من الاحتفاظ بلقب الدوري الألماني، وذلك على حساب ضيفه أينتراخت فرانكفورت بثلاثية نظيفة في الجولة 28 يوم السبت.

ورفع بايرن رصيده الى 70 نقطة قبل ست جولات على ختام البوندسليجا، ليتسع الفارق مؤقتا مع الوصيف فولفسبورج إلى 13 نقطة.

ويخوض فولفسبورج مباراته في الجولة الليلة على ملعب هامبورج.

أما فرانكفورت فتوقف رصيده عند 35 نقطة بالمركز الثامن.

وسجل ليفاندوفسكي الهدفين الأول والثاني، من رأسية وتسديدة رائعتين (ق15 و66) فيما أضاف النجم توماس مولر الهدف الثالث (ق82).

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دورتموند بائس

وتجرع بروسيا دورتموند مرارة الهزيمة مجددا على ملعب بروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف لواحد.

وأضاف جلادباخ لجعبته النقطة 53 بالمركز الثالث، فيما تجمد حساب دورتموند عند 33 نقطة بالمركز العاشر.

سجل لصاحب الضيافة كل من السويدي أوسكار ويندت (ق1) والبرازيلي رافائيل (ق32) والنرويجي هافارد نوردفيت (ق67)، بينما سجل إلكاي جوندوجان هدفا شرفيا لأسود فستفاليا (ق77).

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وعزز باير ليفركوزن موقعه في المركز الرابع بالفوز خارج قواعده أمام ماينز بثلاثة أهداف لاثنين.

واقتنص ليفركوزن النقطة 51 مقابل 31 لماينز في المركز الـ13.

سجل للضيوف الكوري سونج هيونج مين (ق15) وشتيفن كيسلنج (ق60) والتركي هاكان كالهانوجلو (ق73)، ثم سجل ماينز هدفين من ركلتي جزاء (ق78 و90) عن طريق الكوري كو جا تشيو.

وانتهت مباراة شالكه وضيفه فرايبورج بالتعادل السلبي، ليظل الأزرق الملكي خامسا بـ41 نقطة، نظير 29 نقطة للفريق الآخر بالمركز الـ14.