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أنشيلوتي يؤكد لحاق بيبي بدربي مدريد رغم الإصابة

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أنشيلوتي يؤكد لحاق بيبي بدربي مدريد رغم الإصابة أنشيلوتي يؤكد لحاق بيبي بدربي مدريد رغم الإصابة

مدريد، (إفي): أعرب المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن ثقته من لحاق مدافعه البرتغالي بيبي بمواجهة مواطنه أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء بذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان بيبي تعرض لالتحام غير مقصود مع زميله الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في مواجهة ايبار اليوم بالليجا والتي انتهت بثلاثية نظيفة للملكي حيث أنهى المباراة وهو يعرج.

وحول هذا الأمر، قال أنشيلوتي "في نهاية المباراة لم يكن لدي مشاكل في فريقي، لقد تعرض (بيبي) لكدمة ولكن أنا واثق من قدرته على اللحاق بمباراة الثلاثاء".

ويسعى المدرب الإيطالي لامتلاك كافة أوراقه المتاحة قبل المواجهة المنتظرة بين طرفي نهائي دوري الأبطال العام الماضي والذي توج به الريال.

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