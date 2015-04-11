النائب العام : مسجون أبو زعبل المتوفى لم يتعرض لتعذيب .. ويجب على الإعلام تحري الدقة

قالت النيابة العامة إنه في إطار الجولات التفتيشية المفاجئة على مختلف السجون، ونشر بعض المواقع الإخبارية أن أحد المسجونين بسجن أبي زعبل قد تعرض لاعتداءات بدنية، و كشف التحقيقات عدم صحة الواقعة.

وأضافت النيابة العامة في بيان لها، «إن الثابت من التفتيش الذي تم على السجون ومنها سجن أبي زعبل وبعد مناقشة المسجونين، أن شكواهم قد انحصرت في عدم توافر التهوية الكافية بغرف وعنابر السجن».

وكلف النائب العام المستشار هشام بركات، وزارة الداخلية بسرعة إزالة أسباب هذه الشكوى، كما كلف مستشفى السجن بتوقيع الكشف الطبي على المسجون الذي نشر أنه تعرض للاعتداء، وتبين من الكشف خلوه من الإصابات أو آثارها.

ويهيب النائب العام بوسائل الإعلام المختلفة توخي الحرص والدقة في نشر الأخبار من منطلق تحقيق رسالة الإعلام السامية، وأن النيابة العامة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونيا.