7 مستحضرات للحصول على إطلالة السلطانة هيام

نشرت مريم أوزرلي، المعروفة بالسلطانة هيام، صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تظهر بمكياج طبيعي. هذا المكياج أبهر معجبيها. وبما أن الإطلالة الطبيعية هي وسيلة لإخفاء أثار التعب عن الوجه، وبالتالي إبراز الصفات الجمالية التي تتميز بها كل سيدة. اخترنا لك المستحضرات اللازمة لتحافظي على طبيعيتك وتكتشفي خدعة الـ "لا مكياج" التي تعتمدها السلطانة هيام لإبراز جمالها باستخدام مستحضرات التجميل الآتية:

تأسيس البشرة بشكل طبيعي:

تحتاجين إلى مستحضر يساعدك على إزالة علامات التعب. إليك بودرة مضغوطة وناعمة لإيقاظ البشرة بفضل مادة الصدف الشفافة والمتألقة ، ما يضفي الحيوية والانتعاش على البشرة، ويؤمّن التصاقاً تاماً معها يدوم طويلاً. استعملي هذه البودرة على كامل الوجه، فيظهر تألق البشرة الطبيعي . "بريسم فيزاج" Prisme Visage من "جيفنشي" Givenchy. من أجل مفعول انتعاش فوري، يمكن تطبيق بودرة الوجنتين وتمديدها على الخدود فقط . "بلاش كينغدوم أوف كولورس" Blush Kingdom Of Colors من "ديور" Dior

شفاه زهرية نابضة بالحياة:

ارسمي شفتيك بشكل تبدوان أكبر باستخدام قلم تحديد الشفاه " لو كريون لافر 91 روز ديليكا" Le Crayon Levres 91 Rose Delicat من "شانيل" Chanel. ثم، انتقلي إلى أحمر الشفاه الذي يغلّف الشفاه بلمسة غير لامعة ، وبطريقة مكثّفة ما يمنحها نفحات من مزيج عصري نابض بالإحساس يجمع اللون بالرصانة ويحافظ على ترطيب الشفاه. " دولتشي مات ليبستيك لوفر 624" Dolce Matte Lipstick Lover 624 من "دولتشي أند غابانا" Dolce And Gabbana. وبما أن هذا المستحضر يعتبر ناشفاً، يمكنك إضافة القليل من الغلوس " سندريلا ليبغلاس هابيلي أفر آفتر" Cindrella Lipglass Happily Ever After من "ماك" Mac

عيون كبيرة ومشرقة:

تعتبر ظلال العيون باللون الزهري من المستحضرات اللازمة لإشراق نظرتك بشكل طبيعي. إليك "إيكران 1 كولور" Ecrin 1 Couleur من "غيرلان" Guerlain. إضافة إلى ذلك، تحتاجين إلى ماسكارا بتركيبة متعددة الأغراض؛ لتأمين حجم فوريّ مدهش وثبات مثالي من حركة الفرشاة الأولى. " ماكسي لاش" Maxi Lash من "غيرلان" Guerlain

