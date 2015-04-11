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أفضل تسريحات الشعر القصير على طريقة هازال

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أفضل تسريحات الشعر القصير على طريقة هازال أفضل تسريحات الشعر القصير على طريقة هازال

السبت 11-04-2015 15:55

أطلت النجمة التركيّة هازال كايا بقصة شعر جديدة على الموضة، حيث تجرأت هذه الجميلة على قص شعرها الطويل، فظهرت بصورة صادمة لفتت انظار محبيها اكثر من العادة. ولأن الشعر القصير موضة رائجة هذا الموسم ننصحك بتسريحة وقصة على طريقة هازال. 

دائماً ما نبحث عن الشعر الصحي الكثيف والذي قد يكون من الصعب الحصول عليه إذا كان شعرك طويلًا؛ لأنّ الشعر الطويل دائماً ما يظهر خفيفاً.
فإذا كان شعرك طويلاً وخفيفاً فعليك حينها التفكير في قصة حتى تحصلي على إطلالة أكثر كثافة وصحة لشعرك. فالشعر القصير يسهل عليك غسله وتنظيفه، تجفيفه وابتكار الكثير من التسريحات المميزة له.

إليك أفضل تسريحات وقصات الشعر القصير لإطلالة أكثر كثافة وأناقة:

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1. شعر غير منتظم: هي تسريحة بسيطة وسهلة ستجعلك تشعرين بجمال وتألق وكثافة شعرك بالتأكيد. وتعتمد هذه التسريحة على قص شعرك بأطوال متفاوتة مما يعطى شعرك نظرة مختلفة؛ ويعتبر أسهل ما في هذه التسريحة أنه يمكنك غسل وتجفيف شعرك بكل سهولة وفي وقت قصير.
2. النظرة العابثة: هي قصة جريئة لمن تقوم بتصفيفها، فالكثيرات منا تخاف من هذه التسريحة نظرًا لأنها تشبه تسريحات الرجال ولكنها تسريحة جذابة وجريئة لمن تقوم بها، كما أنها سهلة في التصفيف والغسل. فهي لا تستغرق إلا وقتاً قصيراً للاهتمام بالشعر حتى تحصلي عليها.
3. تسريحة الجانب الواحد: بعد قص شعرك إلى الأذن قومي بتقصير جانب واحد من جوانب شعرك وترك بعض الطول على الجانب الآخر.
4. الطبقات: هي من أفصل التسريحة الرقيقة للشعر القصير؛ كل ما عليك هو قص شعرك بالتدريج للحصول على شعر قصير وكثيف وجذاب.
5. البوب المشذب: هي تسريحة غايةً في الأناقة والجاذبية، فهي تعتمد على قصة ألـ BOB بحيث يكون قصيراً في الخلف، وأطول عند الطرفين الأماميين. فهذه التسريحة تضيف وزناً إلى الجزء الأمامي من الشعر حول الوجه ليوهمك بكثافة أكبر لشعرك.

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