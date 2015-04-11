محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد بوحميد

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المرحوم محمد عبدالله بوحميد.

فقد قام سموه يرافقه سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي مساء اليوم بزيارة مجلس العزاء في منزل السيد عيسى عبدالله بوحميد شقيق المتوفى في منطقة الخوانيج في دبي حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته الى أشقاء وأنجال الفقيد راجيا الله العلي القدير ان يتغمد المغفور له بإذن الله تعالى بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وإلى ذلك توجه السيد عيسى بوحميد وذوو المرحوم بالدعاء إلى الباري عزوجل ان يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نعمة الصحة وطول العمر وأن يحمي قيادتنا الرشيدة ودولتنا من كل سوء ومكروه - إنه قريب سميع مجيب الدعاء - .