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الطيران المدني : إعادة 738 مصريًا من اليمن عبر السعودية وسلطنة عمان

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الطيران المدني : إعادة 738 مصريًا من اليمن عبر السعودية وسلطنة عمان الطيران المدني : إعادة 738 مصريًا من اليمن عبر السعودية وسلطنة عمان

الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن عدد المصريين الذي وصلوا من اليمن على رحلات للطيران القادمة من جدة ومن مسقط بعد عبورهم الحدود اليمنية إلى وسلطنة عمان وصل إلى 738 مصريًا حتى مساء السبت.

وقال كمال وصل أن هناك نحو 161 راكبًا مصريًا من جدة على رحلتين لمصر للطيران، حيث قامت القنصلية المصرية في جدة بالتنسيق مع وزارة الطيران لتسفيرهم إلى القاهرة على رحلات مصر للطيران المنتظمة إلى القاهرة.

كما وصل أيضًا 30 راكبًا على رحلة مصر للطيران المنتظمة من مسقط.

وأضاف الوزير أن رحلات مصر للطيران المنتظمة من جدة ومن مسقط تستطيع استيعاب جميع المصريين الذين يغادرون الأراضي اليمنية.

وفي سياق متصل تقلع رحلة لشركة مصر للطيران متجهة إلى مدينة جربا التونسية من طراز الإيرباص 330، وذلك لإعادة عدد من المصريين الذي عبروا الحدود الليبية التونسية، وكانت الرحلات الى مدينة جربا التونسية قد توقفت منذ الأثنين الماضي نظرًا لعدم وجود مصريين يرغبون في العودة الى أرض الوطن.

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