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جنايات أسيوط تقضي بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن 7 سنوات لانضمامهم للإخوان‎

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جنايات أسيوط تقضي بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن 7 سنوات لانضمامهم للإخوان‎ جنايات أسيوط تقضي بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن 7 سنوات لانضمامهم للإخوان‎

أرشيفية

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة “محمود عبد المنعم أحمد علي” بالسجن 3 سنوات غيابيًا، وحضوريًا بمعاقبة “محمد عبد الله صادق نصر – محمد إبراهيم محمد محمود” بالسجن 3 سنوات مع الشغل، عما أسند إليهم في القضية رقم 11089 لسنة 2014 جنايات ابنوب والمتهمون فيها بالإنضمام إلى جماعة الإخوان.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ.

وأسندت النيابة العامة في قرار إحالتها إلى أن المتهمون انضموا على خلاف أحكام القانون جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن ممارسة عملها.

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