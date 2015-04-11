روسيا تواصل إجلاء الأجانب مع رعاياها الراغبين فى مغادرة اليمن

ذكرت السفارة الروسية فى القاهرة، السبت، أن طائرتين روسيتين فى مطار القاهرة بانتظار التوجه إلى صنعاء لإجلاء رعايا روس وأجانب من الراغبين فى مغادرة اليمن، وذلك حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

ورجحت السفارة الروسية فى تصريح صحفى أن الطائرتين ستتجهان إلى صنعاء يوم الأحد المقبل، دون أن توضح كم عدد الأشخاص المقرر أن تجليهم الطائرتان من اليمن، وما هى جنسياتهم.

وتأتى محاولة الإجلاء الروسية الجديدة فى وقت تواصل فيه طائرات تحالف "عاصفة الحزم" بقيادة السعودية شن غارات، على منشآت عسكرية فى صنعاء، تحت سيطرة الحوثيين، بما فى ذلك القاعدة الجوية القريبة من المطار الدولى.

>وفى سياق متصل، أفادت السفارة الروسية لدى اليمن، يوم السبت، بأن قنصليتها فى صنعاء علقت عملها فى تلك المدينة بسبب الوضع المعقد فى البلاد.

جدير بالذكر أنه سبق وأن ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنها تخطط لإجلاء موظفى السفارة الروسية فى صنعاء، إلى جانب مواطنى دول أخرى، أيام 11 و12 و13 من الشهر الحالى.