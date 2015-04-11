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العميد أحمد العسيرى:ميليشيات الحوثى و"صالح" تشتتوا بعد ضرب مراكز قيادتهم

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العميد أحمد العسيرى:ميليشيات الحوثى و"صالح" تشتتوا بعد ضرب مراكز قيادتهم العميد أحمد العسيرى:ميليشيات الحوثى و"صالح" تشتتوا بعد ضرب مراكز قيادتهم
قال العميد ركن أحمد العسيرى، المتحدث الرسمى باسم "عاصفة الحزم"، إن العمليات التى تنفذها الميليشيات المنقلبة على الشرعية فى اليمن، أصبحت يائسة وبائسة وأصبحوا مشتتين بعد استهداف مراكز الأولية وقياداتهم وقطع الإمدادت لهم، لافتًا على أن الاشتباكات الحدودية، أصبحت محدودة وتنحصر فى شمال صعدة.

وأضاف "العسيرى"، خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقد بشكل يومى، أن هدف العاصفة هو حماية الشرعية فى اليمن وعدم تمكين الميليشيات المسلحة، التى تقوم بأعمال تخريبية وقتل المواطنين الأبرياء وتخريب البنية التحتية للبلاد.

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